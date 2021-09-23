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8:49, 23 сентября 2021 года В Орловской области утверждены сроки проверок таксопарков Они будут зависеть от надежности перевозчиков.





На Орловщине постановлением регионального правительства утверждён порядок госконтроля пассажироперевозок в легковых такси. Периодичность контрольных мероприятий будет зависеть от «степени риска» таксопарков. Перевозчиков со значительным риском контрольная проверка посетит один раз в три года, с умеренным – один раз в пять лет. Таксопарки низкого риска плановые инспекции не затронут.



Перевозчиков могут ждать инспекционные визиты, документарные и выездные проверки, а также профилактические мероприятия: информирование, обобщение правоприменительной практики, объявление предостережения, консультирование, профилактический визит, – сообщили в областном правительстве.





Артём Ежаков



