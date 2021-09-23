В Орле пройдёт международный фестиваль памяти Владимира Высоцкого

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9:21, 23 сентября 2021 года
В Орле пройдёт международный фестиваль памяти Владимира ВысоцкогоОн состоится в Бунинке 25 и 26 сентября.
25 и 26 сентября в библиотеке им. Бунина в Орле пройдёт XI международный фестиваль искусств, посвящённый творчеству Владимира Высоцкого. Мероприятие организовано клубом «Вертикаль».
Гостей ждут стихи и песни знаменитого барда, театральные и танцевальные номера, видеоролики, фото с аэрографией, картины по мотивам песен Высоцкого. Все это запланировано на первый день. Программа второго дня включает церемонию награждения победителей и гала-концерт.
Артём Ежаков