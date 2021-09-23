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9:21, 23 сентября 2021 года В Орле пройдёт международный фестиваль памяти Владимира Высоцкого Он состоится в Бунинке 25 и 26 сентября.





25 и 26 сентября в библиотеке им. Бунина в Орле пройдёт XI международный фестиваль искусств, посвящённый творчеству Владимира Высоцкого. Мероприятие организовано клубом «Вертикаль».



Гостей ждут стихи и песни знаменитого барда, театральные и танцевальные номера, видеоролики, фото с аэрографией, картины по мотивам песен Высоцкого. Все это запланировано на первый день. Программа второго дня включает церемонию награждения победителей и гала-концерт.





Артём Ежаков



