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9:45, 23 сентября 2021 года Хирургический корпус в больнице им. Семашко в Орле перейдет в «ковидный» профиль работы В медучреждении подготовят 350 мест под госпитализацию с COVID-19.





В больнице им. Семашко в Орле готовятся к переводу хирургического корпуса в «коронавирусный» режим работы. Под госпитализацию с COVID-19 перепрофилируют 350 мест.



О принятии соответствующего решения рассказал накануне во время прямого эфира в социальных сетях губернатор Орловской области Андрей Клычков. Глава региона заявил, что на Орловщине выросло число госпитализаций, поэтому необходим резерв коек.





Артём Ежаков



