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10:18, 23 сентября 2021 года Пятеро пострадали в столкновении легковушки и фургона в Урицком районе Среди травмированных оказались малолетний ребенок и подросток.





22 сентября в 13:35 на 32 километре автодороги «Орел – Брянск» 21-летний водитель ВАЗ-2107 потерял управление машиной, выехал на встречку и врезался в фургон «Рено Мастер». Все пострадавшие находились в отечественной легковушке. Помимо водителя, травмы получили 33-летняя женщина, 27-летняя девушка, 3-летний мальчик и 17-летний юноша. О степени серьезности повреждений не сообщается.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 7 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили травмы.



Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области





Артём Ежаков



