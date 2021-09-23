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11:06, 23 сентября 2021 года Гендиректор ООО «Ремспецмост» отправлен в СИЗО Мужчине инкриминируются три статьи уголовного кодекса. Все эпизоды касаются орловских мостов – Красного и Дружбы.





Гендиректору белгородской компании «Ремспецмост» избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – сообщили сегодня в прокуратуре. Он был задержан 21 сентября по подозрению в использовании заведомо подложного документа, особо крупных мошенничестве и растрате.



По данным следствия, при ремонте Красного моста в Орле 179 миллионов рублей выделенного аванса было потрачено на покупку непредусмотренной соглашением строительной техники и люксовых авто. Значительный остаток был переведён на фиктивные счета. Также выяснилось, что для получения преимущества на торгах «Ремспецмост» предоставил фиктивные документы об имеющемся опыте проведения работ на объекте культурного наследия, коим является переправа в центре Орла. Что касается моста Дружбы, то здесь выявлено хищение 1 миллиона 400 тысяч бюджетных средств, выделенных на ремонт переправы. В особо крупном мошенничестве подозреваются должностные лица все той же организации.





Артём Ежаков



