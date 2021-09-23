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11:26, 23 сентября 2021 года

Три водителя госпитализированы после ДТП на Болховском шоссе под Орлом

Авария произошла сегодня утром.


Сегодня утром в районе деревни Жилина Орловского района произошло столкновение трёх иномарок. Предварительно установлено, что 23-летний водитель BMW не справился с управлением и выехал на встречную полосу и резался в Mazda, за рулём которой сидела 35-летняя женщина. От удара Mazda отбросило на пешеходную часть дороги, BMW – в автомобиль KIA. Три водителя доставлены в медучреждение, – сообщили в областном УМВД.
 
ЧП произошло на Болховском шоссе, в районе улицы Строительной.
 
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области



Артём Ежаков
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