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13:20, 23 сентября 2021 года Орловские пожарные эвакуировали 39 человек и спасли 3 граждан ЧП произошли вчера вечером и сегодня ночью.





22 сентября в 21:05 пожарные выехали на возгорание в подвале многоквартирного дома на улице Комсомольской в Орле. Огонь, вспыхнувший в распределительной коробке, потребовал эвакуации 25 человек из-за сопутствующего сильного задымления.



В два часа ночи спасатели отправились на улицу Бурова, где до их приезда уже потушили огонь в квартире на третьем этаже. Огнеборцы вывели из задымленного подъезда 11 жильцов и спасли 3 человек, находившихся в эпицентре пожара и наглотавшихся угарного газа. Как оказалось, горел диван. Пламя уничтожило его и частично обои.



В пожарах никто не пострадал. Причины случившегося и степень ущерба устанавливаются.



За прошедшие сутки орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали на вызовы 13 раз, из них 4 выезда пришлись на ликвидацию возгораний, 9 касались различных происшествий и помощи населению.





Артём Ежаков



