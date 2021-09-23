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12:08, 23 сентября 2021 года Наталья Куприянова: «Творите добро с радостью» Вот уже полтора года Орловская региональная общественная организация помощи детям с онкогематологическими заболеваниями во имя преподобного Серафима Саровского «Радость моя» помогает своим подопечным. За это время на свет появилось множество самых разных благотворительных проектов: «Здравствуй, школа!», «Коробка храбрости», «Родительский чат» и многие другие. О том, как важна сегодня благотворительность, и чем сегодня можно помочь подопечным организации «Радость моя», рассказала её руководитель Наталья Куприянова.





Как образовалась организация «Радость моя», и зачем она нужна?



- Орловская региональная общественная организация помощи детям с онкогематологическими заболеваниями во имя преподобного Серфима Саровского «Радость моя» образовалась 4 февраля 2020 года, в самый жесткий год пандемии, поэтому первый год оказался для нас очень сложным и таким боевым. Нам пришлось придумывать проекты, которые будут помогать нашим подопечным вне зависимости от того, сможем мы к ним прикоснуться или не сможем. Самым первым нашим проектом стал родительский чат, чтобы дистанционно общаться с родителями и поддерживать их на расстоянии. В том же феврале состоялся мой очередной фестиваль «Музыка добрых сердец», посвящённый онкобольным детям. Это был уже восьмой фестиваль, и одним из адресатов стала наша организация. Благодаря тем средствам, которые мы собрали на фестивале, мы смогли существовать целый год. Мы вели первые наши программы, а это лекарственное обеспечение и «Коробка храбрости».

Давайте поговорим про лекарственное обеспечение. Вроде бы, закупается все. Зачем такой проект понадобилось реализовать?

- Первый год пандемии был очень сложным, и иногда лекарства заканчивались так неожиданно. Было тяжело достать то или иное лекарство. Или иногда поступал новый ребенок, на которого не нашлось лекарства. Врачи ставили нас в известность, что нужного препарата нет в области. Поэтому нам приходилось искать через наших друзей, через другие организации в других областях, где есть этот препарат.

Что такое «Коробка храбрости»? - Я сама боялась уколов. И если бы мне за это дали подарок, то это было бы интересно, воодушевляюще и немного успокаивает. И «Коробка храбрости» рассчитана на наших ребят, которые каждый день проходят болезненные процедуры, и чтобы подарить им немного радости и отогнать боль, им дарят игрушки. Мы приглашаем всех участвовать в этом проекте. Желательно, чтобы игрушки были новые и небольшие, и чтобы они могли обрабатываться, чтобы их можно было помыть. Не очень мы приветствуем мягкие игрушки, хотя такие тоже бывают, и иногда детки такие и предпочитают.

У вас есть проекты не только для онкологических ребят, но и для паллиативных пациентов. Среди них «Объятие радости». Расскажите о нём подробнее.

- Да, немногие знают, что наша организация занимается не только онкологическими детьми, но итак называемыми невидимыми детьми, в статусе «паллиатив», которые очень долгое время считались забытыми, но мы о них помним. Проект «Объятие радости» направлен на таких детей. Мы готовы принимать паллиативных детей не только с онкозаболеванием. Главное, чтобы у них был поставлен статус «паллиатив». Мы помогаем в разных потребностях. Это лечебное питание, подгузники - всё, что попросят для ребёнка.

У вас есть проект «Здравствуй, школа!». Что это за проект, кому в нем можно участвовать, и как можно помочь вашим подопечным?

- У нас есть подопечные, которые пошли в первый класс. Но этот проект задуман не только для 1 сентября, он - долгоиграющий. Потому что канцтовары требуются всегда. Если вы хотите помочь, лучше всего обратиться к нам через соцсеть и уточнить, что из канцтоваров требуется.

Я знаю, что у вас есть проект, который помогает вовлекать других людей в то, чтобы они тоже творили добро. Расскажите о нём тоже.

- «Твори добро с радостью» - так называется этот проект и он, действительно, направлен на то, чтобы привлечь население Орловской области к делу милосердия. Наша организация придумала этот проект не просто так. Потребности существуют постоянно. Например, это лето было жарким, и нашим детям требовалась вода. Но вода не простая. Онкологические дети могут выпить из бутылочки несколько глотков. Для следующего раза нужна новая бутылочка, так как в использованную уже попали бактерии, а это опасно для иммунитета больных детей. Поэтому мы призвали людей к участию в акции и собрали около 400 бутылочек по 0,33, передали нашему отделению. Ещё один препарат нужен просто тоннами. Им обрабатывают поверхности, руки. Поэтому - когда нас много, добра будет гораздо больше. И очень важно дарить добро именно с радостью, чтобы эта радость передалась тому, кому ты помогаешь. Это так необходимо - поддержать детей, когда они испытывают боль. Поэтому, творите добро с радостью, принимайте участие нашей акции!





Екатерина Игнатюк



