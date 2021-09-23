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13:40, 23 сентября 2021 года 140 орловцев вчера выздоровели от COVID-19 В стране обнародовали данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 23 сентября, за последние сутки в Орловской области выявлено 111 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 45 224).



Накануне выписано 140 орловцев (всего – 42 361). От последствий болезни скончалось 1 004 жителя региона (+2 летальных исхода).



Суточная заболеваемость в России – 21 438 (всего – 7 354 995), число выздоровевших – 16 567 (всего – 6 558 780). Общее число летальных исходов – 201 445 (+820 случаев за сутки).





Артём Ежаков



