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12:20, 23 сентября 2021 года Телеканал «Россия 24» показал сюжет об орловцах – участниках диверсионных групп, сражавшихся с фашистами Материал подготовлен при содействии ГТРК «Орёл».









ФСБ обнародовала документы о работе НКВД в Орловской области в начале Великой Отечественной войны. Они касаются сентября-октября 1941 года. Тогда НКВД занимался активной подготовкой диверсантов и формированием партизанских отрядов. В сюжете , показанном на телеканале «Россия 24», рассказывается об орловцах Артуре Петрове, Сергее Вахтанове, Илье Старинове.





Орловское Информбюро



