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12:47, 23 сентября 2021 года

В Орле предложили способ утилизации могильных крестов

На двух городских погостах уже выделены места для накопления ветхих распятий. Затем, с благословления, они сжигаются.


В Орле активистами православного клуба при Троицком храме предложено решение проблемы с утилизацией ветхих могильных крестов. Люди, столкнувшиеся с ней, могут не знать, что делать. Крест – это христианская святыня, зачастую с изображением Иисуса Христа, но в большинстве случаев он просто выкидывается в общую кучу к другому кладбищенскому мусору.
 
На Троицком кладбище активисты собрали выброшенные кресты и сложили их в согласованном месте – у входа на погост со стороны завода «Протон». Здесь и на территории кладбища развесили информацию о правилах обращения с крестами. Когда они накопятся, то с благословления настоятеля их вывезут за город и сожгут. Это обычай Православной Церкви. Так реликвии оберегаются от осквернения и попрания.
 
Подобная практика теперь реализуется и на Крестительском кладбище. Инициаторы со временем надеются внедрить эти правила на всех погостах города, – сообщает сайт Орловской митрополии.
 
Фото информационно-аналитического отдела Орловской митрополии



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