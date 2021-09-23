В Орле предложили способ утилизации могильных крестов

На двух городских погостах уже выделены места для накопления ветхих распятий. Затем, с благословления, они сжигаются.

В Орле активистами православного клуба при Троицком храме предложено решение проблемы с утилизацией ветхих могильных крестов. Люди, столкнувшиеся с ней, могут не знать, что делать. Крест – это христианская святыня, зачастую с изображением Иисуса Христа, но в большинстве случаев он просто выкидывается в общую кучу к другому кладбищенскому мусору.



На Троицком кладбище активисты собрали выброшенные кресты и сложили их в согласованном месте – у входа на погост со стороны завода «Протон». Здесь и на территории кладбища развесили информацию о правилах обращения с крестами. Когда они накопятся, то с благословления настоятеля их вывезут за город и сожгут. Это обычай Православной Церкви. Так реликвии оберегаются от осквернения и попрания.



Подобная практика теперь реализуется и на Крестительском кладбище. Инициаторы со временем надеются внедрить эти правила на всех погостах города, – сообщает сайт Орловской митрополии.



Фото информационно-аналитического отдела Орловской митрополии