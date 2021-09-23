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15:00, 23 сентября 2021 года В Орловскую область купят 876 новых мусорных контейнеров С их поступлением в регионе планируют поэтапно начать раздельный сбор мусора





Орловской области одобрили заявку на получение финансирования для закупки новых контейнеров для раздельного сбора мусора, – сообщает сайт областного правительства. В рамках национального проекта «Экология» до конца текущего года регион получит 12,6 миллиона рублей на приобретение 876 емкостей для складирования отходов. Их распределят по всей области. Это позволит поэтапно начать раздельный сбор мусора на Орловщине.





Артём Ежаков



