Главная » Новости



14:21, 23 сентября 2021 года На Орловщину придут дожди и сильный ветер Непогоду ожидают до завтрашнего вечера.





ГУ МЧС России по Орловской области предупреждает жителей региона о грядущей непогоде. Согласно прогнозам, в ближайшие сутки на территории региона будет облачно, ночью местами небольшой дождь, днем кратковременные дожди. Ветер южный, от 8 до 13 м/с, днем местами порывы от 15 до 18 м/с.



Температура воздуха:



ночью: +2°С…+7°С,



днём: +7°С…+12°С.





Артём Ежаков



