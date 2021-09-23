В Орле работает «Добровоз»

Это транспортная служба для маломобильных граждан. Добрые, неравнодушные люди приходят на помощь тем, кому сложно передвигаться самостоятельно.

Для особенных людей нужен особенный транспорт. «Добровоз» оснащён необходимым оборудованием для перевозки маломобильных орловцев – инвалидная коляска заезжает в автомобиль по выдвигающимся рельсам. Доставка бесплатная.

Пенсионер МВД Василий Провалёнов травму получили на службе. Он регулярно проходит курсы реабилитации, и раньше доехать до места лечения было проблемой. Теперь - нет.

Василий Провалёнов, пенсионер МВД: «Как узнают, что инвалид первой группы, колясочник, таксисты не едут. Да и в машину трудно садиться. А сейчас очень хорошо - без проблем».

Проект – новый и только обкатывается. Но медики идею оценили.

Антон Тишин, начальник госпиталя МСЧ МВД России по Орловской области: «Безусловно, это хорошее начинание. Следует сказать, что проблема маломобильных пациентов сейчас стоит очень остро. И недаром один из критериев качества медицинской помощи - повышение доступности объектов социального значения для маломобильных пациентов».

Александр Рыманов вносит свой в клад в создание доступной среды. За рулем «Добровоза» - почти два месяца. Рабочий день - с девяти до шести. Для него важно, чтобы пассажирам было комфортно.

Александр Рыманов, водитель «Добровоза»: «Машина комфортная, мягкая, не трясёт. Кондиционер есть. Высокая крыша – удобно, когда человека закатываешь. Есть стекло - пассажир видит перед собой всю дорогу».

В путь «Добровоз» отправили волонтеры. Специальный автомобиль получили благодаря поддержке губернатора. До этого, два года назад, в социальных сетях объединились неравнодушные орловцы, готовые помочь довезти до места назначения тех, кому сложно передвигаться. И взрослых, и мам с особенными детьми.

Ольга Гришина, координатор проекта «Добровоз»: «Не смогли с ребенком-инвалидом добраться до больницы. Уже ребенок был на большой коляске, и я поняла, что общественный транспорт для нас закрыт. Папа наш не смог отвезти нас в тот день, таксист приехал, развернулся, уехал».

Столкнувшись с проблемой, Ольга не стала отчаиваться, а объединила вокруг себя активных и отзывчивых. Нашли общей язык с региональной властью и получили поддержку. «Добровоз» работает бесплатно, с понедельника по пятницу. В среднем совершает около пяти поездок в день.



Вызвать машину можно по телефону 48-07-33.