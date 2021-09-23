Два ливенских дома обезопасили от строителей и рекламщиков

В Ливнах утвердили границы территорий и правовой режим в отношении д. 4 (дом купцов Аксеновых) и д. 6 по ул. Ленина.
Оба здания построены в XIX веке в классическом стиле и являются объектами культурного наследия. Согласно документу, здесь разрешена хозяйственная деятельность, не противоречащая сохранности домов. Здесь запрещены некоторые строительные, земляные и прочие работы, меняющие облик и размеры зданий, а также условия их сохранности. Кроме этого, запрещена наружная реклама, – сообщили
в областном правительстве.