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13:59, 23 сентября 2021 года Два ливенских дома обезопасили от строителей и рекламщиков Оба ранее были признаны объектами культурного наследия.









Оба здания построены в XIX веке в классическом стиле и являются объектами культурного наследия. Согласно документу, здесь разрешена хозяйственная деятельность, не противоречащая сохранности домов. Здесь запрещены некоторые строительные, земляные и прочие работы, меняющие облик и размеры зданий, а также условия их сохранности. Кроме этого, запрещена наружная реклама, – В Ливнах утвердили границы территорий и правовой режим в отношении д. 4 (дом купцов Аксеновых) и д. 6 по ул. Ленина.Оба здания построены в XIX веке в классическом стиле и являются объектами культурного наследия. Согласно документу, здесь разрешена хозяйственная деятельность, не противоречащая сохранности домов. Здесь запрещены некоторые строительные, земляные и прочие работы, меняющие облик и размеры зданий, а также условия их сохранности. Кроме этого, запрещена наружная реклама, – сообщили в областном правительстве.





Артём Ежаков



