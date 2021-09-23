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14:37, 23 сентября 2021 года В музее Тургенева открылась выставка, посвященная 200-летию со дня рождения Николая Некрасова Тургенева и Некрасова объединяла большая дружба и сотрудничество в литературном журнале «Современник».





Сразу три орловских музея объединились, чтобы представить предметы из фондов для выставки, посвящённой 200-летию со дня рождения Николая Некрасова. Сразу три орловских музея объединились, чтобы представить предметы из фондов для выставки, посвящённой 200-летию со дня рождения Николая Некрасова. Часть экспозиции предоставил литературно-краеведческий музей «Тургеневское полесье» - утварь и рушники XIX века. Музей Тургенева представил литературу времен Некрасова. А гости из Донецкого музея «Арт-Донбасс» привезли иллюстрации к произведениям поэта, которые нарисовали дети.





Эва Стасюлевич



