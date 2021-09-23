четверг 23.09.2021 16:38:09 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС
COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

14:07, 23 сентября 2021 года

Все школы и детские сады Орла подключены к отоплению

Об этом губернатору Клычкову заявил глава областного департамента ЖКХ Григорий Шайкин во время совещания с главами муниципальных образований.


257 детских садов и 356 школ в 27 муниципальных образованиях Орловской области подключены к отоплению, – заявил сегодня во время совещания с главами муниципальных образований глава областного департамента ЖКХ Григорий Шайкин. В 22 муниципалитетах тепло подано во все объекты. Также сегодня нагреют батареи в двух оставшихся центральных районных больницах – Залегощенской и Шаблыкинской.

Все объекты образования и здравоохранения в Орле получили теплоноситель, – заявили на совещании.

Без тепла в регионе остается 321 многоквартирный дом.


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.