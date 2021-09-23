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14:07, 23 сентября 2021 года Все школы и детские сады Орла подключены к отоплению Об этом губернатору Клычкову заявил глава областного департамента ЖКХ Григорий Шайкин во время совещания с главами муниципальных образований.





257 детских садов и 356 школ в 27 муниципальных образованиях Орловской области подключены к отоплению, – заявил сегодня во время совещания с главами муниципальных образований глава областного департамента ЖКХ Григорий Шайкин. В 22 муниципалитетах тепло подано во все объекты. Также сегодня нагреют батареи в двух оставшихся центральных районных больницах – Залегощенской и Шаблыкинской.



Все объекты образования и здравоохранения в Орле получили теплоноситель, – заявили на совещании.



Без тепла в регионе остается 321 многоквартирный дом.





Артём Ежаков



