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14:49, 23 сентября 2021 года

Спасатели МЧС ликвидировали условное возгорание на нефтебазе под Орлом

За ходом учений наблюдала корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Сабельникова.


Нефтебаза под Орлом открылась после реконструкции в мае прошлого года. На объекте работают 26 человек. Производство опасное: здесь хранят и перерабатывают нефтепродукты. Поэтому персонал должен знать алгоритмы действий в случае возникновения ЧС. С этой целью здесь впервые провели пожарно-тактические учения.

По легенде, загорелся один из резервуаров с дизельной фракцией. Первое, что необходимо сделать, - охладить резервуар. Эту задачу на себя взяла добровольная пожарная дружина, которая создана на предприятии.

Руслан Андреев, заместитель начальника управления организации пожаротушения ГУ МЧС России по Орловской области: «Основная сложность при тушении данных резервуаров заключается в том, что в них хранится большой объём нефтепродуктов, и при его горении выделяются большое количество тепла, в результате чего они теряют свою целостность, накреняются и может произойти выброс нефтепродуктов».

Пенная атака - самый действенный и быстрый способ ликвидировать возгорание. Работать везде, где есть горючие материалы, будь то нефтебаза или автозаправка, сотрудникам МЧС нужно в специальных костюмах. С виду напоминает скафандр, но весит примерно в 25 раз меньше.

Ещё одна вводная учений: на высоте почти 20 метров застрял пострадавший. Его вызволением занимаются сотрудники поисково-спасательной службы. Для этого используются специальное альпинистское снаряжение.

В МЧС отметили: несмотря на то, что учения - дебютные, они прошли на достойном уровне. Спасатели и рабочие нефтебазы продемонстрировали слаженную работу.


Юлия Сабельникова
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