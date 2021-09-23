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15:32, 23 сентября 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Сегодня на Болховском шоссе столкнулись три легковых автомобиля. Все водители госпитализированы.



- Количество заболевших COVID-19 растет. А в больнице им. Семашко снова готовятся к открытию ковидного госпиталя.



- Орловские спасатели ликвидировали условный пожар на нефтеюеазе. Учения прошли успешно.



- Жители улицы Октябрьской в Орле выступили на защиту лип и клёнов.



- Орёл отметил 200-летие Некрасова. Экспонаты для выставки представили три музея.



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