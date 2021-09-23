Главная » Новости



15:44, 23 сентября 2021 года Для стабильности бюджета орловского МУП «ЖРЭП» (з) нужно 55 миллионов рублей Предприятие находится в кризисной ситуации.





Бюджету МУП «ЖРЭП» (Заказчик) города Орла нужно 55 миллионов рублей для выхода из кризисной ситуации, – сообщили в мэрии. Деньги нужны для нормализации работы предприятия. Сейчас руководство прорабатывает различные варианты по преодолению сложившейся ситуации, и конкретные предложения будут заслушаны на заседании городского совета в следующем месяце.



В 2019 году субсидии в размере 24 миллионов рублей оказалось достаточно для избегания банкротства.



Основным видом деятельности МУП «ЖРЭП» (Заказчик) является управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.





Артём Ежаков



