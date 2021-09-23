Главная » Новости



16:01, 23 сентября 2021 года В Колпне признали незаконным сайт с интимными услугами Местная прокуратура нашла сетевой ресурс во время интернет-мониторинга.





Колпнянский районный суд направил в Роскомнадзор сведения о сайте, содержащем информацию об оказании интимных услуг за деньги, их виды, прейскурант и откровенные фотографии. Доступ к сайту был совершенно свободным. Его нашла местная прокуратура и подала иск о признании его запрещенным. Суд полностью удовлетворил требования надзорного ведомства.



Как отмечено пресс-службой суда, данная информация особенно опасна для несовершеннолетних, поскольку способна вызвать у детей желание заниматься проституцией.





Артём Ежаков



