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16:25, 23 сентября 2021 года Орловец пострадал из-за действий сотрудницы московской компании Мужчина потратил 109 тысяч рублей на полиграфическую продукцию, которой не дождался.





В Орле установили подозреваемую в мошенничестве в значительном размере, – сообщили в областном УМВД. Пострадавший орловец заказал в одной из московский компаний полиграфическую продукцию на сумму в 109 тысяч рублей, однако товар ему не пришел.



След привел правоохранителей к 34-летней жительнице Балашихи, работнице предприятия-изготовителя полиграфии. Предполагается, что она воспользовалась служебным положением, забрала деньги орловца и проигнорировала свою часть сделки.



Женщина признала собственную причастность к преступлению. Сейчас она временно задержана. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.





Артём Ежаков



