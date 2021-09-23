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16:29, 23 сентября 2021 года 14 орловцев заболели «индийским» штаммом COVID-19 Число случаев инфицирования «заграничными» вариациями коронавируса достигло 66.





В Орловской области за текущую неделю зарегистрировано 14 случаев заболевания «индийским» штаммом коронавируса, доведя статистику инфицирования этой вариацией COVID-19 до 62 эпизодов. Также в регионе отмечено четыре случая заражения «британским» штаммом, – сообщили в областном правительстве.



На прошлой неделе двое орловцев вернулись в Россию больными. Один прилетел из Мексики, другой – из Турции.





Артём Ежаков



