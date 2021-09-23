Главная » Новости



16:55, 23 сентября 2021 года В Орле на улице Октябрьской спилили деревья, посаженные ветеранами войны Жители дома № 22 обратились в редакцию ГТРК «Орёл» с просьбой разобраться в этом вопросе.





Аллею из лип и клёнов рядом с домом № 22 по улице Октябрьской в Орле вырубили ещё два года назад. Жители рассказали, что эти деревья были посажены полвека назад ветеранами Великой Отечественной войны.



Ирина Сорокина, жительница г. Орла: «Эти деревья в свое время были высажены ветеранами войны, в частности моим свекром - участником Орловско-Курского сражения, они после себя оставили такую память. Какую память сейчас после себя хочет оставить начальство, я не знаю».

На месте, где росли липы и клены, теперь тротуар. Люди возмущаются тем, что новые деревья до сих пор не появились. А ведь рядом загруженная транспортная артерия, и от вредных выбросов теперь ничто не спасает.



Главный лесничий Орла Андрей Вершинин пояснил: план утвердили ещё в июле 2019 года. На основании акта об обследовании зелёных насаждений комиссия приняла решение спилить деревья. Основанием послужили действующие нормы и правила, в том числе строительные.



Андрей Вершинин, главный лесничий МУП г. Орла «Зеленстрой»: «Расстояние от оси дерева до проезжей части должно быть не менее 2 метров, расстояние от оси дерева до здания и сооружения должно быть не менее 5 метров. Здесь расстояние не позволяет провести посадку деревьев, не нарушая действующие нормативные требования».

По словам специалиста, много лет назад, при высадке деревьев нормы просто не учли. Жителям остаётся продолжать озеленять свою дворовую территорию, но строго соблюдая правила, чтобы деревья вновь не пришлось спиливать.





Юлия Опанасюк



