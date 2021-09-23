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17:42, 23 сентября 2021 года

В Орловской области свободно меньше 5% «ковидного» коечного фонда

Власти готовят 400 мест под госпитализацию.


В Орловской области за полторы недели процент свободного коечного фонда для госпитализации больных с COVID-19 сократился с 30% до 4,9%. Об этом было заявлено на сегодняшнем заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавируса.

Сейчас свободными остаются 49 мест. Власти уже готовят 400 дополнительных коек. 330 из них будут перепрофилированы в больнице им. Семашко – в хирургическом корпусе, отделениях ЛОР и офтальмологии. По 20 коек выделят Плещеевская и Ливенская ЦРБ, 30 – Болховская.


Артём Ежаков
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