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17:42, 23 сентября 2021 года В Орловской области свободно меньше 5% «ковидного» коечного фонда Власти готовят 400 мест под госпитализацию.





В Орловской области за полторы недели процент свободного коечного фонда для госпитализации больных с COVID-19 сократился с 30% до 4,9%. Об этом было заявлено на сегодняшнем заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавируса.



Сейчас свободными остаются 49 мест. Власти уже готовят 400 дополнительных коек. 330 из них будут перепрофилированы в больнице им. Семашко – в хирургическом корпусе, отделениях ЛОР и офтальмологии. По 20 коек выделят Плещеевская и Ливенская ЦРБ, 30 – Болховская.





Артём Ежаков



