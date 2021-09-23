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17:43, 23 сентября 2021 года Водовод от ул. Авиационной до ул. Генерала Родина готов на 99% Его планируют запустить уже в ноябре.





В Орле проложено 3,6 километра нового водовода от ул. Авиационной до ул. Генерала Родина. Это 99% от всего объема работ, – сообщили в мэрии. Сооружение должно заработать уже в ноябре.



Василий Иванов, генеральный директор МПП ВКХ «Орёлводоканал»: «Уже начаты работы по присоединению и реконструкции соединительных камер. В следующем месяце планируем выполнить две врезки нового водовода, провести промывку и опрессовку. Проект будет сдан точно в срок». После завершения работ качественная питьевая вода будет доступна четырём тысячам орловцев.





Артём Ежаков



