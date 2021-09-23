Главная » Новости



18:23, 23 сентября 2021 года Андрей Клычков: «Говорить о снятии ограничений невозможно» В Орловской области ежедневно фиксируется рост заболевших коронавирусной инфекцией.





В Орловской области из-за коронавирусной инфекции введен карантин в отдельных группах детских садов и в школьных классах. Ситуацию осложняет сезонное повышение количества заболевших острыми респираторными инфекциями. Как отметили сегодня на заседании регионального оперштаба, порог по ОРВИ превышен, но заболевших гриппом пока нет.



Случаев коронавирусной инфекции зафиксировано на 14% больше, чем на предыдущей неделе. Свободных мест в больнице достаточно только для 49 заболевших.



Владимир Николаев, и.о. руководителя департамента здравоохранения Орловской области: «Сейчас ведутся работы по перепрофилированию более 400 коек, мы выходим на цифру 1386 коек круглосуточно - коек для оказания медицинской помощи от коронавирусной инфекции».

Перепрофилируют в регионе под «красную зону» четыре лечебных учреждения, возвращают ковидный госпиталь, вновь откроют обсерватор.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Для помещения контактных лиц будем перепрофилировать корпус в психоневрологическом диспансере - для того чтоб помещать туда людей, которые не имеют возможности находиться отдельно. В целом работа поставлена на контроль, поручения даны. Говорить о снятие ограничений сейчас невозможно в силу роста заболеваемости».

Остановить цепочку распространения ковида - может вакцинация. Сегодня съёмочная группа ГТРК «Орёл» посетила Урицкий район. Сделать прививку против коронавируса можно ежедневно в 13-ти стационарных пунктах - это ФАПы плюс поликлиника. Мобильный пункт вакцинации работал сегодня на базе молодёжного центра. Сегодня сюда приехали сотрудники Урицкого РАЙПО и одного из аграрных предприятий. Привиться можно было «Спутником» и «Спутником Лайт». Перед прививкой проводится тщательный осмотр. Противопоказания для обеих вакцин одинаковые: аллергия или непереносимость компонентов препарата. Также не рекомендуется вакцинироваться при инфекционных заболеваниях и обострении хронических. Кстати, прививка от гриппа и коронавируса не исключают друг друга. Они делаются с перерывом в месяц.



Вакцинация на Орловщине будет продолжена. Цель – привить минимум

60% населения.



Читайте также: 14 орловцев заболели «индийским» штаммом COVID-19



В Орловской области свободно меньше 5% «ковидного» коечного фонда





Анна Вайсергисер



