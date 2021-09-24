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4:34, 24 сентября 2021 года 24 сентября мобильная вакцинация от COVID-19 организована в трёх районах Орла Места и время работы прививочных пунктов опубликовала городская администрация.





В Советском, Железнодорожном и Заводском районах Орла сегодня, 24 сентября, организована мобильная вакцинация от COVID-19. Сделать прививку можно по адресам: ул. Ленина, д. 1 (МФЦ, 1 этаж, с 9:00 до 15:00), ул. Московская, д. 67 («Европа», с 12:00 до 19:00); Кромское шоссе, д. 4 («ГРИНН», 1 этаж, с 12:00 до 19:00).



Перед процедурой пациентов осматривает врач. С собой следует взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС (для оформления сертификата о вакцинации).





Артём Ежаков



