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5:35, 24 сентября 2021 года На ливенском стадионе продолжается ремонт зрительских трибун Позади первый этап работ.





На Центральном стадионе города Ливны в рамках программы «Народный бюджет» продолжается реконструкция зрительских трибун. В рамках первого этапа на центральном секторе установлено свыше сотни сидений. После завершения проекта вместимость арены достигнет 1 100 – 1 200 мест. Цена работ близка к 3 миллионам рублей.



Обновление стадиона продолжится в следующем году. Планируется создание площадки для пляжного волейбола, навесов над новыми трибунами и дополнительного освещения, – сообщили в областной администрации.



Фото пресс-службы правительства Орловской области





Артём Ежаков



