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6:37, 24 сентября 2021 года Мценский дом-интернат купит спецмашину для детей с особенностями здоровья Приобретение профинансирует областное правительство.





Распоряжением правительства Орловской области Мценский детский дом-интернат для детей с умственно-физическими недостатками получит из регионального бюджета 700 тысяч рублей для покупки машины с подъемником, предназначенной для перевозки детей с особенностями здоровья. Ранее из казны уже выделялся миллион рублей, и теперь автомобиль может быть куплен.



Такой транспорт нужен 69 воспитанникам этого детдома, – сообщили в областном правительстве.





Артём Ежаков



