В Орле задержали безработного похитителя велосипедов

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7:40, 24 сентября 2021 года
В Орле задержали безработного похитителя велосипедовНовые преступления он совершил, будучи фигурантом аналогичного уголовного дела. В этот раз мужчину решили оставить под стражей.
В Заводском районе Орла полицейскими был задержан 37-летний безработный мужчина, подозреваемый в двойной краже велосипедов. Ему вменяют хищение двух велосипедов из подъезда дома на улице Комсомольской. Преступления были совершены одновременно, в дневное время. Мужчина повредил тросовые замки и забрал транспорт. Общий ущерб составил 13 тысяч рублей.
Один велосипед полицейские нашли, сейчас они ищут второй. Его фигурант продал неизвестным, – сообщили в областном УМВД.
Нашли подозреваемого по записям с камер и показаниям очевидцев. Что примечательно, кража произошла во время следствия по другому аналогичному делу, в котором фигурирует мужчина. В этот раз его решили оставить под стражей.
Артём Ежаков