В Орле снизились долги работодателей перед рабочими

|
|
|Главная » Новости
8:41, 24 сентября 2021 года
В Орле снизились долги работодателей перед рабочимиИсследованию подверглась строительная отрасль и обрабатывающие производства.
В Орловской области по состоянию на 1 сентября работодатели просрочили порядка 1,7 миллиона рублей заработной платы, – следует из отчета Орелстата. Это на 2,7 миллиона меньше, чем было к 1 августа.
В исследование попали строительная отрасль и обрабатывающие производства, исключая малый бизнес. Так, строителям задолжали 12 тысяч рублей, а сотрудникам обрабатывающей промышленности – 1 миллион 669 тысяч рублей.
В среднем, каждому из 30 работников, перед которым есть задолженность, должны выплатить чуть больше 56 тысяч.
Артём Ежаков