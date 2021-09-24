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8:41, 24 сентября 2021 года

В Орле снизились долги работодателей перед рабочими

Исследованию подверглась строительная отрасль и обрабатывающие производства.


В Орловской области по состоянию на 1 сентября работодатели просрочили порядка 1,7 миллиона рублей заработной платы, – следует из отчета Орелстата. Это на 2,7 миллиона меньше, чем было к 1 августа.

В исследование попали строительная отрасль и обрабатывающие производства, исключая малый бизнес. Так, строителям задолжали 12 тысяч рублей, а сотрудникам обрабатывающей промышленности – 1 миллион 669 тысяч рублей.

В среднем, каждому из 30 работников, перед которым есть задолженность, должны выплатить чуть больше 56 тысяч.


Артём Ежаков
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