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9:23, 24 сентября 2021 года На Орловщине пройдет региональный этап Национального чемпионата «Абилимпикс» Отборочный турнир по профмастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ состоится с 27 по 30 сентября.





В Орловской области с 27 по 30 сентября пройдет региональный отборочный этап VII Национального чемпионата «Абилимпикс» по профмастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ.



109 конкурсантов будут соревноваться в 21 компетенции. 16 из них организованы для студентов техникумов, колледжей и вузов, четыре – для школьников, одна – для специалистов.



«Абилимпикс» – одно из основных мероприятий регионального проекта «Молодые профессионалы». С перечнем компетенций и площадок можно ознакомиться на сайте областного правительства.





Артём Ежаков



