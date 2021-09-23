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18:45, 23 сентября 2021 года В Орле состоялся первый Чемпионат области по шашкам среди пенсионеров В турнире приняли участие представители практически всех районов области.





В Орле состоялся первый Чемпионат области по шашкам среди пенсионеров. В нём приняли участие и опытные спортсмены, и те, кто играл в шашки ещё в школе.



Турнир проходил по швейцарской системе: каждый участник в каждом туре должен был провести по две партии с соперником - белыми и черными.



По итогам соревнований выяснилось, что лучше всех в шашки играют пенсионеры Ливенского района. На втором месте – представители Троснянского района, на третьем – команда Свердловского района.





Анастасия Дорохова



