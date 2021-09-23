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21:20, 23 сентября 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- Горячая проблема холодного времени года. Отопление дошло не в каждый дом.
- На Орловщине ежедневно заражаются коронавирусом сто человек. К открытию опять готовят ковидный госпиталь.
- Древний город Орел может быть древнее. Это предположение археологов, которые работают в центре города.
- Лобовая авария сегодня остановила движение на Болховском шоссе.
- Музыка нацпроекта. Юные артисты обновляют репетиционные помещения и осваивают новые инструменты.
- В Орле провели чемпионат по шашкам среди пенсионеров.
Вести-Орёл