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21:20, 23 сентября 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Горячая проблема холодного времени года. Отопление дошло не в каждый дом.



- На Орловщине ежедневно заражаются коронавирусом сто человек. К открытию опять готовят ковидный госпиталь.



- Древний город Орел может быть древнее. Это предположение археологов, которые работают в центре города.



- Лобовая авария сегодня остановила движение на Болховском шоссе.



- Музыка нацпроекта. Юные артисты обновляют репетиционные помещения и осваивают новые инструменты.



- В Орле провели чемпионат по шашкам среди пенсионеров.





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