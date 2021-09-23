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18:54, 23 сентября 2021 года Орёл может быть древнее, чем принято считать Это предположение археологов, которые возобновили поиски в центре города.





В Орле, спустя шесть лет, возобновились раскопки на стрелке, в месте слияния Оки и Орлика. Исследования ведутся в рамках проекта «1XPEDITION».



В 2015 году были найдены остатки каменного основания, которое, по мнению археологов, может принадлежать древнейшей церкви города, построенной в одно время с Орловской крепостью, в 1566 году.



Олег Радюш, археолог, научный сотрудник Отдела археологии эпохи великого переселения народов и раннего средневековья Института археологии РАН: «В самом низу находятся слои, относящиеся к домонгольскому времени, но нельзя исключать, что здесь могут быть слои 14-15 веков. Возможно, город мог быть разрушен при строительстве крепости в 16 веке».

Как отмечают археологи, найденные слои достаточно мощные, достигают до трёх метров. Возможно, тщательный анализ подтвердит гипотезу, что крепость была основана на месте древнего городища.



Олег Радюш, археолог, научный сотрудник Отдела археологии эпохи великого переселения народов и раннего средневековья Института археологии РАН: «В этом году работы стали возможны благодаря решению губернатора Орловской области Андрея Евгеньевича Клычкова, который поддержал нас как своим решением, так и финансированием».

Сейчас работа ведется согласно графику, правда, его корректирует погода. Однако скоро к археологам присоединятся геофизики и дайверы.





Юлия Опанасюк



