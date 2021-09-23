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20:06, 23 сентября 2021 года

Некоторые дома в Орле всё ещё не отапливаются

Администрация города публикует полный перечень домов, где в настоящий момент не осуществляется теплоснабжение, а также сроки поставки теплоносителя.


Список домов, находящихся без отопления по состоянию на 18.00 23 сентября 2021 года

Уважаемые горожане! Если адреса, по которому вы проживаете, не оказалось в этом списке, но жилые помещения до сих пор не отапливаются, – обращайтесь в свою управляющую компанию.

Также о проблемах, связанных с подведением тепла, также можно дополнительно сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Орла по телефону (4862) 43-22-12 и в ЕДДС по районам:

Советский район (4862) 43-04-33;

Заводской район (4862) 73-54-80;

Железнодорожный район (4862) 54-45-75;

Северный район (4862) 33-16-20.

Кроме того, обращения граждан принимают аккаунты администрации Орла в социальных сетях «Вконтакте», «Инстаграм», «Фейсбук» и «Одноклассники». Также можно обратиться к мэру Орла Юрию Парахину в социальных сетях «Вконтакте» и «Инстаграм».

Список домов, находящихся без отопления по состоянию на 18.00 23 сентября 2021 года


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