Некоторые дома в Орле всё ещё не отапливаются

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20:06, 23 сентября 2021 года
Некоторые дома в Орле всё ещё не отапливаютсяАдминистрация города публикует полный перечень домов, где в настоящий момент не осуществляется теплоснабжение, а также сроки поставки теплоносителя.
Список домов, находящихся без отопления по состоянию на 18.00 23 сентября 2021 года
Уважаемые горожане! Если адреса, по которому вы проживаете, не оказалось в этом списке, но жилые помещения до сих пор не отапливаются, – обращайтесь в свою управляющую компанию.
Также о проблемах, связанных с подведением тепла, также можно дополнительно сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Орла по телефону (4862) 43-22-12 и в ЕДДС по районам:
Советский район (4862) 43-04-33;
Заводской район (4862) 73-54-80;
Железнодорожный район (4862) 54-45-75;
Северный район (4862) 33-16-20.
Кроме того, обращения граждан принимают аккаунты администрации Орла в социальных сетях «Вконтакте», «Инстаграм», «Фейсбук» и «Одноклассники». Также можно обратиться к мэру Орла Юрию Парахину в социальных сетях «Вконтакте» и «Инстаграм».
Список домов, находящихся без отопления по состоянию на 18.00 23 сентября 2021 года
Орловское Информбюро