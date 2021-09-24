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10:23, 24 сентября 2021 года В Орле повысят стимулирующие выплаты реанимационному персоналу и дежурными сменам ООКБ Соответствующее поручение вчера отдал губернатор Орловской области Андрей Клычков во время заседания регионального оперативного штаба по COVID-19.





Стимулирующие выплаты реанимационному персоналу и дежурным сменам Орловской областной клинической больницы поручено увеличить в размере. Такое задание дал губернатор Андрей Клычков во время вчерашнего заседания по недопущению завоза и распространения COVID-19. Решение было принято в связи с возросшей нагрузкой на медиков. Деньги планируется взять из региональной казны, – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



