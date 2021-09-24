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10:35, 24 сентября 2021 года

Добринский психоневрологический интернат выйдет из закрытого режима 2 октября

В соцучреждении вакцинировалось большинство персонала и пациентов.


В связи с высоким процентом иммунизации сотрудников и пациентов Добринского психоневрологического интерната принято решение о переводе соцучреждения из закрытого режима работы с 2 октября. Об этом было заявлено на вчерашнем заседании регштаба по COVID-19. При этом раз в две недели все постояльцы и работники будут проверяться на наличие коронавируса.
 
Между тем, уже 99% региональных сотрудников соцзащиты имеют иммунитет к инфекции. Вакцинировано 2 749 пожилых подопечных профильного департамента, получающих помощь на дому, – сообщили в областном правительстве.

Фото пресс-службы губернатора Орловской области



Артём Ежаков
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