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10:35, 24 сентября 2021 года Добринский психоневрологический интернат выйдет из закрытого режима 2 октября В соцучреждении вакцинировалось большинство персонала и пациентов.





В связи с высоким процентом иммунизации сотрудников и пациентов Добринского психоневрологического интерната принято решение о переводе соцучреждения из закрытого режима работы с 2 октября. Об этом было заявлено на вчерашнем заседании регштаба по COVID-19. При этом раз в две недели все постояльцы и работники будут проверяться на наличие коронавируса.





Фото пресс-службы губернатора Орловской области Между тем, уже 99% региональных сотрудников соцзащиты имеют иммунитет к инфекции. Вакцинировано 2 749 пожилых подопечных профильного департамента, получающих помощь на дому, – сообщили в областном правительстве.Фото пресс-службы губернатора Орловской области





Артём Ежаков



