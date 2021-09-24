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10:47, 24 сентября 2021 года

Спасатели трижды помогли орловцам получить медпомощь

Усилиями сотрудников МЧС две женщины и мужчина с серьёзной травмой вовремя доставлены до врачей.


Вчера и сегодня орловские спасатели помогли трём жителям региона получить своевременную медицинскую помощь. Накануне утром в Нарышкино сотрудники 38-й местной ПСЧ открыли запертую дверь в квартиру, где находилась пожилая женщина, чье состояние требовало срочного вмешательства врачей. Днём услуги спасателей потребовалась медикам, приехавшим на вызов в село Отрадинское. Сотрудники МЧС вместе с фельдшерами доставили мужчину с серьёзной травмой до кареты скорой помощи. Уже сегодня, в пять часов утра, аналогичную работу спасатели выполнили в Орле – помогли донести пожилую женщину до врачебной машины. Подобные вызовы приходят сотрудникам МЧС довольно часто.
 
За прошедшие сутки орловские ПСЧ выезжали на вызовы 10 раз, из них 2 выезда пришлись на тушение возгораний мусора, 8 касались различных происшествий и помощи населению.



Артём Ежаков
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