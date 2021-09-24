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11:55, 24 сентября 2021 года В Орловской области 113 новых случаев заражения COVID-19 В стране обнародовали данные о распространении болезни.





24 сентября, за последние сутки в Орловской области выявлено 113 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии выявлено 45 337 заболевших. По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на, за последние сутки в Орловской области выявленослучаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии выявлено 45 337 заболевших. Накануне выздоровели 143 человека, всего – 42 504. От последствий болезни в регионе скончалось 1 006 жителей, двое – за минувшие сутки.





Орловское Информбюро



