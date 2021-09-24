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12:27, 24 сентября 2021 года Орловская недвижимость подорожала из-за повышения цен на рынке стройматериалов Об этом говорили на заседания Общественного совета при Орловском управлении Федеральной антимонопольной службы России.





Федеральная антимонопольная служба основной причиной роста цен на недвижимость в Орловской области назвала удорожание строительных материалов. Выводы были сделаны на основе исследования областного УФАС. Этот вопрос обсудили на заседании общественного совета при областном управлении. Среди 16-ти регионов ЦФО, не считая столицу и Московскую область, Орловщина по росту цен на вторичном рынке жилья по итогам прошлого года оказалась на 12-м месте. Стоимость одного квадратного метра такой недвижимости за этот период выросла на 13%. Квартиры в новостройках за 2020-й стали дороже почти на четверть. И это также 12 место в рейтинге ЦФО. Эксперты отмечают, что это связано с отсутствием в регионе собственных предприятий по производству стройматериалов. Застройщики вынуждены их завозить из разных уголков России. Наталия Аксёнова, ведущий специалист-эксперт отдела антимонопольного контроля товарных и финансовых рынков УФАС по Орловской области: «Проанализировав всю информацию от территориальных органов, в том числе от Орловского УФАС, ФАС России возбудила несколько дел, в том числе и по картельным сговорам, которые в настоящее время находятся на рассмотрении. Сговор застройщиков не найден на территории Орловской области».





Антон Киселёв



