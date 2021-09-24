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14:01, 24 сентября 2021 года В поликлинику № 2 в Орле пришли работать новые специалисты О поступивших кадрах рассказал и.о. главы облздрава Владимир Николаев.





В поликлинику № 2 в Орле пришили работать новые специалисты. Это невролог, два фельдшера, девять терапевтов, лаборант клинико-диагностической лаборатории и шесть медсестер. В облздраве ожидают, что поликлиника пополнится еще большим числом кадров.





Артём Ежаков



