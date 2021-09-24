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14:07, 24 сентября 2021 года Орловский облздрав рекомендует привиться против пневмоккоковой инфекции Об этом во время онлайн-брифинга говорил и.о. руководителя департамента здравоохранения региона Владимир Николаев.





Как сообщил сегодня во время онлайн-брифинга и.о. руководителя департамента здравоохранения региона Владимир Николаев в регионе имеется вакцина против пневмоккоковой инфекции. Прививка от пневмококка делается один раз, ревакцинация не нужна.



Владимир Николаев: «Вакцинация против пневмоккока способствует защите от этой опасной инфекции, а учитывая, что грипп, пневмоккок и коронавирус ставят под удар бронхолёгочную систему, важность вакцинации очевидна».





Орловское Информбюро



