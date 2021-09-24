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14:10, 24 сентября 2021 года В Орловскую область поступило свыше 220 тысяч доз вакцины от гриппа Об этом сообщил и.о. руководителя департамента здравоохранения региона Владимир Николаев.





В Орловской области началась вакцинация против гриппа. В настоящее время в регион поступило два вида вакцины: около 207 тыс. доз вакцины «Совигрипп» и свыше 20 тыс. доз вакцины «Ультрикс квадри».



«Ультрикс квадри» показан для вакцинации детей и взрослых. «Совигриппом» вакцинируются взрослые. Также в регион ожидается поставка детского «Совигриппа». Об этом сегодня в ходе онлайн-брифинга рассказал и.о. руководителя департамента здравоохранения региона Владимир Николаев.





Орловское Информбюро



