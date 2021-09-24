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14:25, 24 сентября 2021 года Под Орлом сорвали распространение крупной партии марихуаны Полицейские изъяли почти три килограмма наркотиков.





Новосильские полицейские совместно с коллегами из регионального УФСБ задержали 38-летнего мужчину и 24-летнего парня по подозрению в распространении крупной партии марихуаны. У жителей Корсаковского района в тайнике, который они спрятали в лесополосе недалеко от деревни, обнаружилось 2 килограмма 956 граммов растительного наркотика. На время расследования оба взяты под стражу, – сообщили в областном УМВД.



Фото пресс-службы областного УМВД





Артём Ежаков



