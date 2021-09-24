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14:59, 24 сентября 2021 года Часть персонала больницы им. Семашко перейдёт в областную больницу Хирургический корпус в больнице им. Семашко вновь стал ковидным госпиталем. Вся нагрузка по лечению планов больных легла на медиков областной больницы. В облздраве приняли решение, которое позволит уменьшить нагрузку на специалистов ООКБ.





В Орловскую областную клиническую больницу перейдёт работать часть врачей из больницы им. Семашко, хирургический корпус которой снова перепрофилируют под госпитализацию с коронавирусом. В ответ на жалобы медиков ООКБ на возросшую из-за этого нагрузку, в медучреждение перейдут работать 10 хирургов, 2 врача-анестезиолога и средний медперсонал. Все они – из больницы Семашко. Также депздрав обсуждает с другими медиками аналогичный переход.



Сейчас процесс оказания медпомощи пациентам с «нековидными» диагнозами оказывается бесперебойно и в полном объёме. Необходимые специалисты в ООКБ пришли. Все это рассказал на сегодняшнем брифинге для СМИ и.о. главы областного депздрава Владимир Николаев.





Артём Ежаков



