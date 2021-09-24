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15:45, 24 сентября 2021 года

Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».


- Количество закрытых больничных всё ещё превышает число новых случаев ковид-инфицирования. Но темпы заболеваемости увеличиваются.

- Опубликованы уникальные документы, хранящиеся в архиве орловского управления ФСБ. В них - о начале оккупации Орла.

- Цены на рынке вторичного жилья в регионе выросли. Сговор застройщиков или экономические процессы?

- Свыше 31 млн рублей выделено на пять региональных школ искусств.

- Тайны Орловской крепости. Какие предположения сделали археологи?

- В Орле прошёл первый чемпионат области по шашкам среди пенсионеров.


Вести-Орёл
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