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15:47, 24 сентября 2021 года Мэрию призвали помочь жильцам жителям орловского дома Проблемы жителей д. 8 на улице Калинина обсуждались сегодня в городском совете на заседании по строительству.





Сегодня на заседании горсовета по строительству были озвучены проблемы жителей д. 8 по улице Калинина. С соседним расселённым домом первый и второй подъезды связывают стена и кровля. Прозвучало, что мэрия не обеспечила должную сохранность пустого здания, – там поселились бездомные, оно уже четырежды горело. Кроме того, сюда наведываются охотники за металлоломом и прочими мало-мальски ценными вещами. Сырой подвал оказывает серьёзную угрозу здоровья мальчику с астмой, ему приходится ежедневно вызвать скорую. Об этих проблемах заявил депутат Александр Головин – дом находится на его округе. Так как мэрия не отвечает на его обращение вторую неделю, народоизбранник снова призвал городскую администрацию помочь. В частности, утеплить стену и половину подвала.



Фото пресс-службы горсовета





Артём Ежаков



