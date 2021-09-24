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16:07, 24 сентября 2021 года

В Орловской области в реанимацию поступает большое количество инфицированных ковидом молодых людей

В регионе ежедневно фиксируется около сотни новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Хирургический корпус больницы им. Семашко вновь будет перепрофилирован в ковидный госпиталь. Подробности – у корреспондента ГТРК «Орёл» Елены Литинской.


Относительно мирная жизнь в хирургических отделениях орловской больницы имени Семашко заканчивается. Идёт переход к боевым действиям борьбы с ковид-инфекцией. Плановые пациенты к вечеру будут эвакуированы в областную клиническую больницу и районные ЦРБ.

Для отделения анестезиологии и реанимации режим перепрофилирования не в новинку. С ковидом работали практически полтора года. Работа привычная, вот только коронавирусная инфекция меняется.

Елена Анисимова, заведующая отделением анестезиологии и реанимации больницы им. Н.А Семашко: «Сейчас, действительно, наметился значительный рост поступающих пациентов, и кроме того, утяжелились те, кто поступает. Поступает значительное количество больных, нуждающихся в реанимационной помощи, из них большое количество молодых больных. Рост значительный наметился, мы это видим и ощущаем на себе».

Работа хирургов усложнится. Они будут оперировать в защитных костюмах и работать в «красной зоне» вместе с инфекционистами.

Сергей Долгий, заведующий хирургическим отделением больницы им. Н.А Семашко: «Если мы до этого оказывали хирургическую помощь пациентам с хирургической патологией, но без ковида, то теперь будем оказывать больным, которые параллельно ещё болеют ковидом».

Часть хирургов больницы им. Семашко временно перейдёт на работу в областную клиническую больницу, потому что все сложные нековидные пациенты вновь будут оперироваться там.

Александр Чумак, заместитель главного врача Орловской областной клинической больницы: «Мы сейчас готовы принимать экстренных больных, которые к нам придут с общей хирургической, терапевтической патологией и которые не больны ковидом, но которым требуется оказание хирургической помощи».

Больница им. Семашко - один из основных ковидных госпиталей региона. Поэтому главный врач к переменам готов. Хотя они и не радуют.

Игорь Дробязгин, главный врач больницы им. Н.А. Семашко: «Плохо то, что началась очередная волна этого страшного заболевания, плохо то, что эти больные в настоящее время намного тяжелее, чем те, которые были в прошлом году. Количество реанимационных больных увеличивается практически в два раза, больше чем было раньше. Я думаю, это результат того, что наше население не вакцинируется».

Штамм «дельта», который циркулирует сегодня, более опасный, чем предыдущие, поэтому медики призывают к осторожности.


Елена Литинская
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